Македония обыграла Грузию и пробилась на Евро-2020

Сборная Македонии в финале отбора на Евро-2020 обыграла Грузию (1:0) и вышла в групповой турнир. Единственный мяч на 56-й минуте забил 37-летний Горан Пандев.

Сборная Македонии на чемпионате Европы сыграет в одной группе с Украиной, Голландией и Австрией.

Чемпионат Европы. Отборочный турнир

Путь D. Финал

Грузия — Македония — 0:1 (0:0)

Гол: Пандев, 56.

Грузия: Лория, Кашия (Джигаури, 88), Кверквелия, Двали (Хочолава, 90+2), Какабадзе, Канкава, Квеквескири, Окриашвили, Казаишвили (Давиташвили, 90+2), Гвилия (Папунашвили, 80), Качарава (Э.Лобжанидзе, 80).

Македония: Димитриевски, Ристовски (Зайков, 89), Велковски, Муслиу, Бейтулаи, Адеми (Спировски, 67), Алиоски, Николов (Костадинов, 84), Эльмас, Пандев, Несторовски (Тричковски, 89).

Предупреждения: Николов, 62. Кашия, 75. Окриашвили, 78. Несторовски, 82. Костадинов, 90+3.

Судья: Тэйлор (Англия).

12 ноября. Тбилиси. Стадион им. Бориса Пайчадзе.