"Грузинский герой". Английские СМИ восхищаются поступком Джано

Британский таблоид The Sun назвал героем полузащитника сборной Грузии Джано Ананидзе, который оказал первую медицинскую помощь защитнику Швейцарии (0:2) Фабиану Шеру в матче отборочного турнира к чемпионату Европы 2020 года.

Во время игры Шер столкнулся головами с защитником грузин Джемалом Табидзе, упал на газон и потерял сознание. Как оказалось, у него запал язык. Хавбек "Крыльев Советов" смог достать язык из горла до появления на поле врачей.

– Герой из Грузии сунул руку в рот Шар, чтобы он не проглотил язык, а звезда "Ньюкасла" призналась, что ничего не помнит после потери сознания, – написано в заголовке статьи The Sun.

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