Гризманн забил 30-й гол за сборную Франции, сравнявшись с Фонтеном и Папеном

Нападающий сборной Франции Антуан Гризманн отличился в матче отборочного турнира Евро-2020 против Албании. Для него этот мяч стал 30-м за национальнюу команду. По этому показателю он вышел на шестое место, сравнявшись с Жаном-Пьером Папеном и Жюстом Фонтеном.

Папен — обладатель «Золотого мяча"-1991, Фонтен — автор наибольшего количества голов за один чемпионат мира (13 мячей на ЧМ-1958).

Следующий ориентир Гризманна — Зинедин Зидан, забивший на один мяч больше (31). Лидирует Тьерри Анри — 51 гол.

Трансляция матча Албания — Франция