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Греция одолела с минимальным счетом Армению

21:55
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В матче отборочного турнира Евро-2020 Армения принимала Грецию. Гости одержали минимальную победу со счетом 1:0.

Чемпионат Европы. Отборочный турнир

Группа J

Армения — Греция — 0:1 (0:1)

Гол: Лимниос, 35.

Армения: Айрапетян, Амбарцумян, Восканян (Аветисян, 83), Ишханян, Чалишир, К.Оганесян, Овсепян (Едигарян, 78), Барсегян, Григорян, Варданян (Саркисов, 59), Карапетян.

Греция: Влаходимос, Стафилидис, Бакакис, Хатзидиакос, Яннулис, Курбелис, Манталос (Масурас, 66), Галанопулос, Бакасетас (Донис, 81), Павлидис (Кулурис, 74), Лимниос.

Предупреждения: Яннулис, 22. Барсегян, 39. Стафилидис, 41. Манталос, 45+1. Овсепян, 78. Едигарян, 84.

Судья: Рачковски (Польша).

15 ноября. Ереван. Стадион «Республиканский им. Вазгена Саркисяна».

Финляндия — Лихтенштейн — 3:0 (1:0)

Голы: Туоминен, 21 (1:0). Пукки, 64 — с пенальти (2:0). Пукки, 75 (3:0).

Финляндия: Храдецки, Райтала, Тойвио, Араюри, Спарв (Кауко, 71), Лод, Камара, Пиринен, Пукки (Карьялайнен, 84), Сойри (Скрабб, 78), Туоминен.

Лихтенштейн: Б.Бюхель, Рехштайнер, Малин, Геппель, Март.Бюхель, Польверино (Губзер, 73), Хаслер, Брендле, Саланович, Майер (Зеле, 90+1), Фрик (Кардесоглу, 84).

Судья: Бастьен (Франция).

15 ноября. Хельсинки. Стадион «Телиа 5G-Арена».

Группа F

Норвегия — Фарерские острова — 4:0 (2:0)

Голы: Региниуссен, 4 (1:0). Фоссум, 8 (2:0). Серлот, 62 (3:0). Серлот, 65 (4:0).

Норвегия: Ярстейн, Региниуссен, Эль-Абделлауи, Алеесами, Айер, Хенриксен (Меллер Дели, 71), Сельнес, Фоссум, Берге (Ульвестад, 84), Кинг (Эль-Юнусси, 78), Серлот.

Фарерские острова: Нильсен, Грегерсен, Бальдвинссон, Фере, Йонссон, Ватнхамар (Бартальстову, 78), Ватнсдаль, Хендрикссон Ольсен, Бьярталид (Фредериксберг, 71), Эдмундссон (Ольсен, 71), Ролантссон.

Предупреждения: Бальдвинссон, 42. Ольсен, 86.

Судья: Йович (Хорватия).

15 ноября. Осло. Стадион «Уллевол».

Чемпионат Европы-2020: турнирные таблицы и расписание матчей, календарь и результаты игр отборочного турнира

Дополнительная информация

https://www.sport-express.ru/football/L/europe/2020/qualify/groups/

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