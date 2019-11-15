Греция одолела с минимальным счетом Армению
В матче отборочного турнира Евро-2020 Армения принимала Грецию. Гости одержали минимальную победу со счетом 1:0.
Чемпионат Европы. Отборочный турнир
Группа J
Армения — Греция — 0:1 (0:1)
Гол: Лимниос, 35.
Армения: Айрапетян, Амбарцумян, Восканян (Аветисян, 83), Ишханян, Чалишир, К.Оганесян, Овсепян (Едигарян, 78), Барсегян, Григорян, Варданян (Саркисов, 59), Карапетян.
Греция: Влаходимос, Стафилидис, Бакакис, Хатзидиакос, Яннулис, Курбелис, Манталос (Масурас, 66), Галанопулос, Бакасетас (Донис, 81), Павлидис (Кулурис, 74), Лимниос.
Предупреждения: Яннулис, 22. Барсегян, 39. Стафилидис, 41. Манталос, 45+1. Овсепян, 78. Едигарян, 84.
Судья: Рачковски (Польша).
15 ноября. Ереван. Стадион «Республиканский им. Вазгена Саркисяна».
Финляндия — Лихтенштейн — 3:0 (1:0)
Голы: Туоминен, 21 (1:0). Пукки, 64 — с пенальти (2:0). Пукки, 75 (3:0).
Финляндия: Храдецки, Райтала, Тойвио, Араюри, Спарв (Кауко, 71), Лод, Камара, Пиринен, Пукки (Карьялайнен, 84), Сойри (Скрабб, 78), Туоминен.
Лихтенштейн: Б.Бюхель, Рехштайнер, Малин, Геппель, Март.Бюхель, Польверино (Губзер, 73), Хаслер, Брендле, Саланович, Майер (Зеле, 90+1), Фрик (Кардесоглу, 84).
Судья: Бастьен (Франция).
15 ноября. Хельсинки. Стадион «Телиа 5G-Арена».
Группа F
Норвегия — Фарерские острова — 4:0 (2:0)
Голы: Региниуссен, 4 (1:0). Фоссум, 8 (2:0). Серлот, 62 (3:0). Серлот, 65 (4:0).
Норвегия: Ярстейн, Региниуссен, Эль-Абделлауи, Алеесами, Айер, Хенриксен (Меллер Дели, 71), Сельнес, Фоссум, Берге (Ульвестад, 84), Кинг (Эль-Юнусси, 78), Серлот.
Фарерские острова: Нильсен, Грегерсен, Бальдвинссон, Фере, Йонссон, Ватнхамар (Бартальстову, 78), Ватнсдаль, Хендрикссон Ольсен, Бьярталид (Фредериксберг, 71), Эдмундссон (Ольсен, 71), Ролантссон.
Предупреждения: Бальдвинссон, 42. Ольсен, 86.
Судья: Йович (Хорватия).
15 ноября. Осло. Стадион «Уллевол».
Чемпионат Европы-2020: турнирные таблицы и расписание матчей, календарь и результаты игр отборочного турнира
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https://www.sport-express.ru/football/L/europe/2020/qualify/groups/