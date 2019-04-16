Госдума приняла закон о безвизовом въезде на территорию РФ на Евро-2020

Государственная думала в третьем чтении приняла закон, устанавливающий особенности получения виз для въезда в Россию и выезда из страны иностранных граждан в связи с осуществлением мероприятий УЕФА Евро 2020.

Положения закона устанавливают особенности получения виз, включая положения о волонтерах, которые смогут не получать разрешение на работу в России. Также устанавливаются особенности ускоренного и упрощенного порядка привлечения на работу лиц УЕФА Российским футбольным союзом, локальной организационной структурой.

Закон создает правовые основы для комплексной реализации гарантий, данных Союзу европейских футбольных ассоциаций, и обеспечивает проведение в России матчей чемпионата Европы по футболу UEFA 2020 года.

Похожая система действовала и во время чемпионата мира-2018. Зарубежные болельщики смогут въезжать в Россию "без оформления виз по действительным документам, удостоверяющим личность, персонифицированной карте зрителя" за 14 дней до первого матча турнира.