«Горжусь всеми вами». Шевченко — о победе сборной Украины на Португалией
09:12
Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко опубликовал в Instsgram пост, посвященный победе над командой Португалии (2:1) в матче отборочного турнира Евро-2020. Украина отобралась в финальную часть турнира.
— Благодаря этой исторической победе мы отобрались на чемпионат Европы, — написал Шевченко. — Горжусь всеми вами.
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