Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко опубликовал в Instsgram пост, посвященный победе над командой Португалии (2:1) в матче отборочного турнира Евро-2020. Украина отобралась в финальную часть турнира.

— Благодаря этой исторической победе мы отобрались на чемпионат Европы, — написал Шевченко. — Горжусь всеми вами.

Чемпионат Европы-2020: турнирные таблицы и расписание матчей, календарь и результаты игр отборочного турнира