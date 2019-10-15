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«Горжусь всеми вами». Шевченко — о победе сборной Украины на Португалией

09:12
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Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко опубликовал в Instsgram пост, посвященный победе над командой Португалии (2:1) в матче отборочного турнира Евро-2020. Украина отобралась в финальную часть турнира.

— Благодаря этой исторической победе мы отобрались на чемпионат Европы, — написал Шевченко. — Горжусь всеми вами.

Украина — Португалия

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Материалы сюжета: Сборная России в октябре-2019 - на Евро-2020!




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