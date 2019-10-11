«Гордимся успехами Комличенко». «Краснодар» поздравил воспитанника с дебютом за сборную России

Нападающий сборной России Николай Комличенко стал первым воспитанником «Краснодара», дебютировавшим в составе национальной команды. Случилось это в матче отборочного турнира Евро-2020 Россия — Шотландия (4:0).

«Мы гордимся успехами Николая и желаем ему закрепиться в составе сборной», — говорится в сообщении.

24-летний Комличенко вышел на поле на 86-й минуте, заменив автора дубля Артема Дзюбу. Результативными действиями воспитаннику «Краснодара» отметиться не удалось.