Головин не сыграет с Бельгией
13:18
Полузащитник сборной России Александр Головин не примет участия в матче отборочного турнира Евро-2020 против Бельгии. Об этом на пресс-конференции заявил главный тренер национальной команды Станислав Черчесов. Накануне хавбек пропустил тренировку, однако сегодня занимался в общей группе.
— Сбор прошел так, как планировали. Все что нужно было сделано. Головин и в Сочи вышел одну тренировку и сегодня. Но у него есть проблемы, которые помешают ему завтра сыграть. (Дмитрий Зимин)
Матч Россия — Бельгия состоится в субботу, 16 ноября. Обе команды уже обеспечили себе участие в финальной стадии Евро-2020.
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