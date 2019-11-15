Головин не сыграет с Бельгией

Полузащитник сборной России Александр Головин не примет участия в матче отборочного турнира Евро-2020 против Бельгии. Об этом на пресс-конференции заявил главный тренер национальной команды Станислав Черчесов. Накануне хавбек пропустил тренировку, однако сегодня занимался в общей группе.

— Сбор прошел так, как планировали. Все что нужно было сделано. Головин и в Сочи вышел одну тренировку и сегодня. Но у него есть проблемы, которые помешают ему завтра сыграть. (Дмитрий Зимин)

Матч Россия — Бельгия состоится в субботу, 16 ноября. Обе команды уже обеспечили себе участие в финальной стадии Евро-2020.