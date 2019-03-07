Голодец возглавила наблюдательный совет оргкомитета Евро-2020

Вице-премьер РФ Ольга Голодец назначена председателем наблюдательного совета оргкомитета чемпионата Европы по футболу 2020 года в Санкт-Петербурге. Об этом журналистам сообщил гендиректор оргкомитета Алексей Сорокин.

Сегодня в Москве прошло пятое заседание наблюдательного совета оргкомитета Евро-2020.

Матчи турнира пройдут с 12 июня по 12 июля 2020 года на 12 аренах в 12 городах разных ассоциаций УЕФА. Стадион в Санкт-Петербурге примет четыре игры: три встречи группового этапа и четвертьфинал. Если сборная России преодолеет отборочный этап, то проведет в Санкт-Петербурге минимум два матча Евро-2020. (Илья Андреев)