Голландия разгромила Эстонию благодаря хет-трику Вайналдума

Голландия обыграла Эстонию? в заключительном матче отборочного турнира Евро-2020 (5:0). Голландцы финишировали на второй строчке в группе.

Чемпионат Европы

Отборочный турнир

Группа C

Голландия — Эстония — 5:0 (2:0)

Голы: Вайналдум, 6 (1:0). Аке, 19 (2:0). Вайналдум, 66 (3:0). Вайналдум, 79 (4:0). Боаду, 87 (5:0).

Голландия: Силлессен, ван Анхолт, Аке, де Лигт, Вайналдум, Преппер, Ф.де Йонг (Стротман, 75), Л.де Йонг (Вегхорст, 63), Депай (Боаду, 46), Промес, Стенгс.

Эстония: Лепметс, Тенисте (Баранов, 61), Тамм, Калласте, Метс, Васильев, Антонов, Айнсалу, Зенев (Лийвак, 76), Ойямаа (Кяйт, 83), Сорга.

Судья: Масса (Италия).

19 ноября. Амстердам. Стадион «Йохан Кройф Арена».

Чемпионат Европы-2020: турнирные таблицы и расписание матчей, календарь и результаты игр отборочного турнира