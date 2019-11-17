Голландия не смогла обыграть Северную Ирландию, но вышла на Евро-2020
Сборная Северной Ирландии в домашнем матче отборочного турнира Евро-2020 сыграла вничью с командой Голландии — 0:0. Хозяева в первом тайме не реализовали пенальти. Гости отобрались в основную стадию турнира.
Германия с 18 очками возглавляет турнирную таблицу группы C. Голландия (16) — вторая, Северная Ирландия (13) — третья, Белоруссия (4) — четвертая, Эстония (1) — последняя.
Чемпионат Европы. Отборочный турнир
Группа C
Северная Ирландия — Голландия — 0:0
Нереализованный пенальти: Дэйвис, 32 (мимо)
Северная Ирландия: Пикок-Фаррелл, К.Эванс (Макгинн, 71), Дж.Эванс, Каткарт, Льюис (Томпсон, 81), Макнэйр, Сэвилл (Смит, 58), Дэйвис, Даллас, Магеннис, Уайт.
Голландия: Силлессен, Фелтман, де Лигт, ван Дейк, Блинд, Ф.де Йонг, де Рон (Преппер, 36), ван де Бек, Бергхейс (Л.де Йонг, 65), Бабел (Аке, 90), Промес.
Предупреждения: де Рон, 11. Фелтман, 31. Дэйвис, 40. Даллас, 84.
Судья: Марчиняк (Польша).
16 ноября. Белфаст. Стадион «Уиндзор Парк».
Чемпионат Европы-2020: турнирные таблицы и расписание матчей, календарь и результаты игр отборочного турнира