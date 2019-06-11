Гол Шейдаева не спас Азербайджан от разгрома в матче со Словакией

Словакия разгромила Азербайджан в матче отборочного турнира Евро-2020 - 5:1. Единственный мяч в составе азербайджанцев провел форвард "Крыльев Советов" Рамиль Шейдаев.
Также на поле в составе Азербайджана вышли экс-игрок "Анжи" Бадави Гусейнов и бывший полузащитник "Сатурна", "Томи", "Спартака" и "Крыльев Советов" Эмин Махмудов.
За Словакию 90 минут отыграл полузащитник "Зенита" Роберт Мак.
Чемпионат Европы
Отборочный турнир
Группа E
Азербайджан - Словакия - 1:5 (1:3)
Голы: Лоботка, 8 (0:1). Куцка, 27 (0:2). Шейдаев, 29 (1:2). Хамшик, 30 (1:3). Хамшик, 57 (1:4). Ганцко, 85 (1:5).
Азербайджан: Агаев, Гусейнов, Медведев, Кривоцюк, Абдуллаев (Рен.Дадашов, 89), Гараев, Ришард Алмейда, Рахимов, Шейдаев, Рамазанов (Мадатов, 61), Эюбов (Махмудов, 80).
Словакия: Дубравка, Пекарик, Вавро, Шкриньяр, Ганцко, Хамшик (Гараслин, 86), Куцка, Мак, Руснак, Лоботка (Грегуш, 84), Боженик (Дуда, 71).
Предупреждение: Кривоцюк, 70.
Судья: Битон (Шотландия).
11 июня. Баку. Стадион "Bakcell Arena (8 KM stadium)".
Дополнительная информация
https://www.sport-express.ru/football/L/europe/2020/qualify/groups/