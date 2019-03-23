19:04 | Футбол — Чемпионат Европы — Euro-2020

Гол Цубера помог Швейцарии победить Грузию с Ананидзе и Кверквелией

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Сборная Швейцарии победила Грузию в матче отборочного турнира Евро-2020 - 2:0. Счет открыл бывший полузащитник ЦСКА, игрок "Штутгарта" Стивен Цубер.

В составе Грузии на поле появились Джано Ананидзе ("Крылья Советов"), Джемал Табидзе ("Уфа"), Соломон Кверквелия ("Локомотив"), а также Джаба Канкава (экс-"Алания"), Ника Качарава (экс-"Рубин" и "Ростов") и Георгий Лория (экс-"Крылья Советов" и "Анжи").

Чемпионат Европы

Отборочный турнир 

Группа D 

Грузия - Швейцария - 0:2 (0:0)

Голы: Цубер, 57 (0:1). Эмболо, 80 (0:2). 

Грузия: Лория, Кашия, Какабадзе, Хочолава, Табидзе (Кверквелия, 62), Канкава, Ананидзе (Качарава, 84), Квеквескири, Казаишвили, Гвилия, Квилитая (Лобжанидзе, 73).

Швейцария: Зоммер, Лихтштайнер, Родригес, Шер, Аканджи, Джака, Цубер, Фройлер (Соу, 89), Закария, Гавранович (Айети, 61), Эмболо (Штеффен, 84).

Предупреждения: Квеквескири, 70. Хочолава, 76. Джака, 89. Гвилия, 90+2. 

Судья: Поусон (Англия).

23 марта. Тбилиси. Стадион "Boris Paichadze".

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Чемпионат Европы-2020: турнирные таблицы и расписание матчей, календарь и результаты игр отборочного турнира  

Дополнительная информация

https://www.sport-express.ru/football/L/europe/2020/qualify/groups/

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