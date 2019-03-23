Гол Цубера помог Швейцарии победить Грузию с Ананидзе и Кверквелией

Сборная Швейцарии победила Грузию в матче отборочного турнира Евро-2020 - 2:0. Счет открыл бывший полузащитник ЦСКА, игрок "Штутгарта" Стивен Цубер.
В составе Грузии на поле появились Джано Ананидзе ("Крылья Советов"), Джемал Табидзе ("Уфа"), Соломон Кверквелия ("Локомотив"), а также Джаба Канкава (экс-"Алания"), Ника Качарава (экс-"Рубин" и "Ростов") и Георгий Лория (экс-"Крылья Советов" и "Анжи").
Чемпионат Европы
Отборочный турнир
Группа D
Грузия - Швейцария - 0:2 (0:0)
Голы: Цубер, 57 (0:1). Эмболо, 80 (0:2).
Грузия: Лория, Кашия, Какабадзе, Хочолава, Табидзе (Кверквелия, 62), Канкава, Ананидзе (Качарава, 84), Квеквескири, Казаишвили, Гвилия, Квилитая (Лобжанидзе, 73).
Швейцария: Зоммер, Лихтштайнер, Родригес, Шер, Аканджи, Джака, Цубер, Фройлер (Соу, 89), Закария, Гавранович (Айети, 61), Эмболо (Штеффен, 84).
Предупреждения: Квеквескири, 70. Хочолава, 76. Джака, 89. Гвилия, 90+2.
Судья: Поусон (Англия).
23 марта. Тбилиси. Стадион "Boris Paichadze".
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