Глазго подтвердил готовность принять Евро в 2021 году

Оргкомитет чемпионата Европы в Глазго подтвердил готовность провести матчи Евро в 2021 году, сообщает пресс-служба Шотландской футбольной ассоциации. Турнир, который должен пройти в 12 городах 11 стран Европы, был перенесен с 2020 на 2021 год из-за пандемии коронавируса.

Ранее в британских СМИ появилась информация, что Шотландия может отказаться от проведения Евро-2020 в 2021 году.

Окончательное объявление хозяев Евро состоится 27 мая. В Глазго пройдут три игры группового турнира в группе D и одна игра 1/8 финала.