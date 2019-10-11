Главный тренер сборной Шотландии назвал «ужасным» результат матча с Россией

Главный тренер сборной Шотландии Стив Кларк прокомментировал поражение от команды России (0:4) в матче отборочного турнира Евро-2020.

— Что произошло с вашей командой во втором тайме? — вопрос Кларку.

— Первый гол получился легким, необязательным. Пропустили его со стандарта, на котором не справились с опекой автора гола (Артема Дзюбу, — Прим. И.Р.). А потом игра ускользнула от нас, игроки потеряли уверенность. Жаль, что так получилось. Может, по ходу матча в какие-то моменты вы могли увидеть некоторые наметки того, к чему мы хотим прийти. А результат, конечно, ужасный. Нам нужно играть лучше.

— Учитывая, что игроки так легко теряют уверенность в себе, как ее приобрести к плей-офф Лиги наций?

— Очень много работать. И, может, немножко поменять состав, пригласить одного-двух новых игроков. Нужно учитывать, что Бельгия и Россия — очень сильные команды. Но мы имеем то, что имеем. Нужно будет строить команду и готовиться к тому, что ждет нас весной. (Игорь Рабинер)