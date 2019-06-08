Главный тренер сборной Сербии взял на себя вину за разгромное поражение от Украины

Главный тренер сборной Сербии Младен Крстаич прокомментировал разгромное поражение от национальной команды Украины (0:5) в матче отборочного турнира Евро – 2020.

– Хочу поздравить сборную Украины с заслуженной победой, – цитирует Football.ua Крстаича. Начало несколько затянулось, а потом мы пропустили два нелепых гола. Конечно, мне не нравится результат. Но жизнь продолжается. Нужно как можно быстрее восстановиться и сосредоточиться на домашнем матче с Литвой.

Украинцы были сегодня сильным соперником. Они были лучше нас, а первые два гола стали решающими. Я беру всю ответственность на себя. Нам трудно, но мы движемся дальше.

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