Главный тренер сборной Румынии подал в отставку после невыхода на Евро-2020

Главный тренер сборной Румынии Космин Контра ушел в отставку после невыхода команды в финальную стадию чемпионата Европы-2020. В отборочном турнире Румыния заняла четвертое место в группе.

— Ухожу из сборной, — цитирует специалиста Prosport.ro. — Хочу извиниться перед болельщиками, что не смог сделать больше. Думаю, мы заслужили больше уважения. Решение об уходе было принято еще до матча с Испанией (0:5). Не могу принять, когда команда не борется. Но главный виновник — тренер. Я не смог донести до футболистов, чтобы они приложили больше усилий.