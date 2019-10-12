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Главный тренер сборной Литвы: «Команда Украины — пример для нас»

01:48
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Главный тренер сборной Литвы Вальдас Урбонас прокомментировал поражение от Украины (0:2) в матче отборочного турнира Евро-2020.

— Мы сделали выводы после матча в Вильнюсе и скорректировали свой состав? — цитирует главного тренера литовцев Football.ua. — Думаю, некоторым футболистам удалось себя проявить. Мы несколько сдерживали украинцев в контроле мяча на нашей половине поля. Но, по моему мнению, сегодня все решило высокое индивидуальное мастерство игроков сборной Украины. Думаю, эта команда является прекрасным примером для нас.

Чемпионат Европы-2020: турнирные таблицы и расписание матчей, календарь и результаты игр отборочного турнира

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