Главный тренер сборной Финляндии: «Путешествие в Петербург идеально подходит для наших болельщиков»
30 ноября 2019, 23:16
Главный тренер сборной Финляндии Маркку Канерва подвел итоги жеребьевки Евро-2020.
— Я очень рад, что мы будем играть в группе B с Бельгией, Данией и Россией, — цитирует Канерва официальный сайт УЕФА. — И очень приятно начать турнир с Дании, одного из наших соседей.
Путешествие в Копенгаген или Санкт-Петербург идеально подходит для наших болельщиков.
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Материалы сюжета: Евро-2020: жеребьевка финального турнира
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