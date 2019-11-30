Главный тренер сборной Финляндии: «Путешествие в Петербург идеально подходит для наших болельщиков»

Главный тренер сборной Финляндии Маркку Канерва подвел итоги жеребьевки Евро-2020.

— Я очень рад, что мы будем играть в группе B с Бельгией, Данией и Россией, — цитирует Канерва официальный сайт УЕФА. — И очень приятно начать турнир с Дании, одного из наших соседей.

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