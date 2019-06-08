Главный тренер сборной Черногории будет уволен за отказ участвовать в матче с Косово

Главный тренер сборной Черногории Любиша Тумбакович будет отправлен в отставку, сообщает TeleSport. Его уволят за то, что отказался принять участие в матче отборочного турнира чемпионата Европы-2020 против Косово.

Также наказание получат защитник Филип Стойкович и полузащитник Мирко Иванич сербского происхождения, так как отказались выйти на поле. Игроки объяснили свое решение тем, что на них оказывалось давление и поступали угрозы со стороны сербских клубных структур и радикальных группировок болельщиков, которые не признают независимость Косово.

Главный тренер и два игрока сборной Черногории отказались принимать участие в матче с Косово