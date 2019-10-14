Главный тренер сборной Белоруссии: «В перерыве просили ребят менее почтительно относиться к голландцам»

Главный тренер сборной Белоруссии Михаил Мархель прокомментировал поражение от команды Голландии (1:2) в матче отборочного турнира Евро-2020.

— Где-то мы стали меньше моментов создавать. Но все-таки играем против сборной Голландии, — цитирует главного тренера сборной «Прессбол». — Считаю, что физически мы не просели, до конца выдерживали заданную стратегию. Вообще, второй тайм показал, что мы на правильном пути.

Бывают такие поражения, как сегодня, которые стоят больше победы. Для меня важно, что команда не опустила руки и продолжала гнуть свою линию. И мы могли сыграть вничью с ведущей командой мира.

Претензий к ребятам нет, все карточки по делу. Ну, можно где-то было не давать... Вы же понимаете, что мы играем против голландцев. Кстати, во втором тайме, когда мы начали больше фолить, игра оживилась с нашей стороны. Мы в перерыве просили менее почтительно относиться к игрокам соперника, пускай, возможно, это и не совсем правильно. Но, как показала игра, эта стратегия была правильной.

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