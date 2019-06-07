Главный тренер и два игрока сборной Черногории отказались принимать участие в матче с Косово

Перед матчем отборочного раунда чемпионата Европы-2020 между Черногорией и Косово​ произошел дипломатический скандал.

По информации местных СМИ, два футболиста сербского происхождения, выступающие за Черногорию, отказались принимать участие в матче. Это защитник Филип Стойкович и полузащитник Мирко Иванич.

Игроки объяснили свое решение тем, что на них оказывалось давление и поступали угрозы со стороны сербских клубных структур и радикальных группировок болельщиков, которые не признают независимость Косово.

Также на скамейке запасных отсутствует главный тренер национальной команды Любиша Тумбакович, который является сербом. Сообщается, что после матча специалист будет отправлен в отставку.