Главный тренер Финляндии: «У Черчесова сильная команда, которая здорово выглядела на чемпионате мира»
21:55
Главный тренер сборной Финляндии Маркку Канерва после жеребьевки финальной части чемпионата Европы-2020 высказался о соперниках по группе.
— Здорово сыграть с соседями! Это я и про Россию и про Данию. Уверен, будет шикарная атмосфера и в Петербурге и в Копенгагене. У Станислава Черчесова сильная команда, которая здорово выглядела на чемпионате мира. Хороший забивной форвард — Артем Дзюба. Будет интересно! (Дмитрий Зеленов)
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Материалы сюжета: Евро-2020: жеребьевка финального турнира
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