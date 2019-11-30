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Главный тренер Финляндии: «У Черчесова сильная команда, которая здорово выглядела на чемпионате мира»

21:55
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Главный тренер сборной Финляндии Маркку Канерва после жеребьевки финальной части чемпионата Европы-2020 высказался о соперниках по группе.

— Здорово сыграть с соседями! Это я и про Россию и про Данию. Уверен, будет шикарная атмосфера и в Петербурге и в Копенгагене. У Станислава Черчесова сильная команда, которая здорово выглядела на чемпионате мира. Хороший забивной форвард — Артем Дзюба. Будет интересно! (Дмитрий Зеленов)

Чемпионат Европы-2020: состав всех групп

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Материалы сюжета: Евро-2020: жеребьевка финального турнира




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