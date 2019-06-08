Главный тренер Черногории уволен после отказа выйти на матч с Косово

Сербский специалист Любиша Тумбакович официально уволен с поста главного тренера сборной Черногории после инцидента на отборочном матче чемпионата Европы 2020 года против Косово. Об этом сообщается на официальном сайте Футбольного союза Черногории.

Ради этого исполнительный совет организации провел внеочередную сессию, на которой было принято решение отправить Тумбаковича в отставку за неисполнение профессиональных обязанностей по контракту. В предстоящем матче со сборной Чехии квалификации Евро его заменят Миодраг Джудович и Драгое Лекович.

Тумбакович отказался принять участие в матче отборочного турнира чемпионата Европы-2020 против Косово. Также в матче не участвовали игроки сербского происхождения защитник Филип Стойкович и полузащитник Мирко Иванич. Они объяснили свое решение тем, что на них оказывалось давление и поступали угрозы со стороны сербских клубных структур и радикальных группировок болельщиков, которые не признают независимость Косово.