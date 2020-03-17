Глава УЕФА объяснил решение о переносе Евро-2020

Глава УЕФА Александер Чеферин в связи с переносом Евро-2020 на следующий год из-за распространения коронавируса обратился к болельщикам.

— Мы руководим спортом, в котором дышат и живут огромное количество людей, — приводит слова Чеферина сайт УЕФА. — Сейчас мы столкнулись с невидимым и быстродвижущимся противником. Как раз в такие времена футбольное сообщество должно продемонстрировать ответственность, единство, солидарность и альтруизм.

Здоровье болельщиков, работников футбола и игроков должно быть главным приоритетом. Поэтому УЕФА предложил ряд вариантов, чтобы этот сезон мог благополучно завершиться. Я горжусь ответом моих коллег по всей Европе. В этом вопросе я увидел настоящий дух сотрудничества. Все четко понимали, что необходимо чем-то пожертвовать, чтобы достигнуть лучшего результата.

Было важно, что УЕФА, как руководящий орган европейского футбола, управлял процессом и сделал самую большую жертву. Перенос Евро обойдется в огромную цену, но мы сделаем все возможное, чтобы это не повлияло на выделяемы средства для развития игры, в частности женского футбола, в 55 странах. Цель важнее прибыли — главный принцип в принятии такого решения ради всего футбола в Европе.

Футбол — мощная и созидающая сила в обществе. Поэтому это совершенно безрадостная мысль, если такой грандиозный европейский фестиваль будет отпразднован при пустых стадионах, безлюдных фан-зонах, пока весь континент сидит дома в изоляции. Мы не можем принять, чтобы 50-я годовщина соревнований прошла таким образом...