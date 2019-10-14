Глава пресс-службы УЕФА: «Мы проведем расследование празднования Дженка Тосуна»

Глава пресс-службы УЕФА Филипп Таунсенд прокомментировал скандальное празднование гола Дженка Тосуна в матче отборочного турнира чемпионата Европы-2020 Турция — Албания (1:0). Турецкие футболисты отдали воинское приветствие в знак поддержки военной операции Анкары против сирийских курдов.

— Я не видел тот жест, но наслышан, что, возможно, там была провокация, — приводит слова Таунсенда Marca. — Регламент запрещает любые политические и религиозные посылы. Обещаю, что мы проведем расследование празднования Дженка Тосуна.

Согласно регламенту УЕФА, действия с политическим, идеологическим, религиозным посылами, а также оскорбительные действия запрещены.

На Федерацию футбола Турции могут быть наложены дисциплинарные санкции.