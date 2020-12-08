Глава оргкомитета Евро-2020 в России рассказал, как УЕФА готовится к турниру в условиях эпидемии коронавируса

Глава оргкомитета Евро-2020 в Санкт-Петербурге Алексей Сорокин рассказал, как УЕФА готовится к турниру в условиях эпидемии коронавируса.

— Были созданы соответствующие регламенты, которые постоянно корректируются, — сказал Сорокин в интервью журналисту Илье Казакову на телеканале «Россия 24». — Это предмет самого пристального внимания. Даже социальное дистанцирование игроков предусмотрено в определенных зонах. С одной стороны нужно сохранить дух игр, но с другой стороны необходимо позаботиться о здоровье спортсменов, их безопасности. Надо примирить очень много интересов.