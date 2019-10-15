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Глава Футбольной ассоциации Англии: «Это был один из худших футбольных вечеров»

11:48
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Президент Футбольной ассоциации Англии (ФА) Грег Кларк выразил сожаление по поводу расистского поведения болельщиков сборной Болгарии. Матч между болгарами и Англией (0:6) дважды прерывался из-за расистских выкриков болгарских фанатов.

— Это было ужасно. Вероятно, один из самых ужасных футбольных вечеров, которые я когда-либо переживал, — цитирует The Mirror Кларка. — В перерыве в раздевалке мы поддерживали друг друга, призывали закончить игру убедительной победой, чтобы расизм не был сильнее нас.

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