Глава Футбольной ассоциации Англии: «Это был один из худших футбольных вечеров»

Президент Футбольной ассоциации Англии (ФА) Грег Кларк выразил сожаление по поводу расистского поведения болельщиков сборной Болгарии. Матч между болгарами и Англией (0:6) дважды прерывался из-за расистских выкриков болгарских фанатов.

— Это было ужасно. Вероятно, один из самых ужасных футбольных вечеров, которые я когда-либо переживал, — цитирует The Mirror Кларка. — В перерыве в раздевалке мы поддерживали друг друга, призывали закончить игру убедительной победой, чтобы расизм не был сильнее нас.