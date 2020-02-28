Глава ФИФА не исключил матчи при пустых трибунах

Президент ФИФА Джанни Инфантино отметил, что в вопросе эпидемии коронавируса необходимо следовать инструкциям властей. По его словам, матчи при необходимости могут проходить при закрытых трибунах.

Напомним, что шесть матчей серии А пройдут при пустых трибунах. В Швейцарии принято решение о переносе всех матчей 24-го тура на неопределенный срок.

Напомним, в марте пройдут стыковые матчи квалификации чемпионата Европы 2020 года, а также товарищеские встречи.

— Сейчас нельзя ничего исключать, — цитирует Инфантино AP. — Надеюсь, что нам не придется следовать этим путем (играть при закрытых трибунах). Однако нельзя недооценивать распространение вируса и говорить, что ничего страшного нет. Но и нельзя реагировать слишком остро и паниковать. Нужно следовать инструкциям властей.