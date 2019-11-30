Глава федерации футбола Украины — о возможном матче со сборной России
21:50
Главу федерации футбола Украины Андрей Павелко после жеребьевки Евро-2020 спросили о возможном матче с Россией.
— На Евро могут встретиться Россия и Украина. Что думаете об этом?
— Для нас важно, как сыграет Украина. Возможных соперников не смотрим. Будем смотреть по ходу турнира. (Дмитрий Зеленов)
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Материалы сюжета: Евро-2020: жеребьевка финального турнира
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