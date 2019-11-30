Главу федерации футбола Украины Андрей Павелко после жеребьевки Евро-2020 спросили о возможном матче с Россией.

— На Евро могут встретиться Россия и Украина. Что думаете об этом?

— Для нас важно, как сыграет Украина. Возможных соперников не смотрим. Будем смотреть по ходу турнира. (Дмитрий Зеленов)