Гинтер признан лучшим игроком сборной Германии в 2019 году
15:30
Защитник менхенгладбахской «Боруссии» Маттиас Гинтер признан лучшим игроком сборной Германии в 2019 году по версии болельщиков, сообщается на официальном сайте Немецкого футбольного союза.
25-летний защитник опередил полузащитников «Баварии» Сержа Гнабри и Джошуа Киммиха.
В прошлом году лучшим игроком сборной стал Марко Ройс.
В 2019 году Гинтер провел 6 матчей в квалификации чемпионата Европы, в которых забил гол и сделал две результативные передачи.
?2??0??1??9???@MatzeGinter wurde zum NATIONALSPIELER DES JAHRES gew?hlt! ?— Die Mannschaft (@DFB_Team) January 10, 2020
Herzlichen Gl?ckwunsch, Matze!#DieMannschaft @DFB_Fanclub pic.twitter.com/NiufE9Vocn
Самые обсуждаемые материалы
Загрузка...