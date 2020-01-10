Защитник менхенгладбахской «Боруссии» Маттиас Гинтер признан лучшим игроком сборной Германии в 2019 году по версии болельщиков, сообщается на официальном сайте Немецкого футбольного союза.

25-летний защитник опередил полузащитников «Баварии» Сержа Гнабри и Джошуа Киммиха.

В прошлом году лучшим игроком сборной стал Марко Ройс.

В 2019 году Гинтер провел 6 матчей в квалификации чемпионата Европы, в которых забил гол и сделал две результативные передачи.