Гиггз нашел плюсы в переносе Евро

Главный тренер сборной Уэльса Райан Гиггз заявил, что видит некоторые плюсы в переносе чемпионата Европы-2020. Из-за пандемии коронавируса турнир не успеют провести этим летом, и его перенесли на 2021 год.

— Мы были заряжены на это лето и находились в хорошей форме, так что перенос сказался негативно, — цитирует BBC Гиггза. — Это поменяло наши планы, потому что мы собирались выстрелить этим летом. Мы съездили в Баку и Рим, изучили детали, но теперь нам нужно будет повторить то же самое следующим летом.

Но я всегда ищу плюсы. Надеюсь, вернется Джо Аллен, который бы не сыграл этим летом, Дэвид Брукс будет в форме и в огне. Молодые игроки получат еще год опыта, так что плюсов много.

По последним данным, общее число зараженных коронавирусом в мире достигло 2 223 122 человек. Зафиксировано 152 318 летальных исхода от инфекции, вылечились 567 262 человека.