Гэри Невилл призывает ФИФА ужесточить правила по смене футбольного гражданства

Бывший защитник сборной Англии Гэри Невилл считает, что правила ФИФА по смене спортивного гражданства нужно ужесточить. Он считает неправильным вызов в английскую команду Деклана Райса. Хавбек «Вест Хэма» играл на юношеском уровне за сборную Ирландии и провел за первую команду три товарищеских встречи, после чего решил выступать за англичан.

— Я слышал, что он хороший парень. Но мне кажется, игроку нельзя разрешать играть за первую сборную, а затем сменить ее, — цитирует The Sun Невилла. — Мне кажется это неправильным. Для меня это странно. ФИФА и УЕФА нужно это прекратить.

Игра за сборную — это эмоции, это ощущение причастности. Это может быть Англия, Ирландия, Уэльс, любая другая страна. Я не вижу проблемы, если игрок сам решит, за кого ему играть. Но я считаю проблемой этот конкурс красоты, когда начинают выбирать, за какую сборную играть футболисту. Правила нужно ужесточить.

Стоит отметить, что при условиях, предложенных Невиллом, в частности, за сборную России не смог бы сыграть Мариу Фернандес, поскольку у него есть одна товарищеская игра за Бразилию.