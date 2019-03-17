Георгий Щенников: "Футболку ни у кого из бельгийцев не стал бы брать. А мою никто не попросит"

Защитник ЦСКА и сборной России Георгий Щенников в преддверии матча отборочного турнира Евро-2020 против Бельгии поделился мнением о работе тренера Сергея Игнашевича и рассказал о первой тренировке сборной в 2019 году.



– Все хорошо, рад всех видеть. Сегодня собрались те, кто не играет.

– Правильно, что вас собрали раньше остальных?

– Ну а почему нет? Просто раньше начинаем готовиться.

– Сегодня все, кто тренировался, имели отношение к ЦСКА, кроме Беляева.

– Да, заметили это. Но значения не придали.

– С "Уралом" вас заменили из-за травмы?

– Нет, был просто спазм. Ничего серьезного, сейчас все хорошо.

– Вызов Жиркова. Он действительно ещё может пригодиться сборной?

– Юрий – великолепный игрок. Легенда нашего футбола. Состав выбирает тренер. Конкуренция с ним только в радость.

– Игнашевич в тренерском штабе сборной. Как вам тренироваться под его руководством?

– Из Сергея Николаевича получится очень сильный тренер уже сейчас. Мне кажется, тренерство это его.

– Против кого особенно хочется сыграть из сборной Бельгии?

– Там россыпь звезд, даже невозможно выделить.

– А с кем бы футболкой поменялись?

– Ни с кем.

– А свою бы кому отдали?

– Никто не попросит. (Ярослав Сусов)

Матч Бельгия – Россия пройдет 21 марта в Брюсселе, на стадионе "Короля Бодуэна", начало – в 22.45 (мск).