Георгий Джикия: "Сборная России постарается сделать все, чтобы побеждать и радовать болельщиков"

Защитник сборной России Георгий Джикия в интервью "Известиям" после матча отборочного турнира Евро-2020 против Казахстана (4:0) отметил, что команда выполнила свой план на игру.

– Насколько сложно было в психологическом плане подойти к матчу с Казахстаном после неудачи в игре с бельгийцами?

– Готовились, как обычно, в рабочем режиме. Примерно понимали и знали, как будет играть сборная Казахстана. Потому мы просто выполнили свой план на матч и добились важной победы.

– То, что в первом туре квалификации Евро-2020 казахи обыграли Шотландию, помогло в плане мотивации?

– Конечно, мы держали в голове, что это игра за шесть очков. Самое главное, что удалось добиться положительного результата.

– В матче с Бельгией и Казахстаном у России были совершенно разные защитные линии. Вам было тяжело перестроиться?

– Нет, нормально себя чувствовал, все-таки не первый год в футболе. Это рабочие моменты, такое случается, и это нормально.

– Пришлось привыкать к тому, что в матчах в этот раз в воротах сборной стоял Маринато Гильерме, а не Андрей Лунев?

– Такое тоже бывает, это жизнь.

– Впереди два домашних матча квалификации с Кипром и Сан-Марино. Все ждут шести очков в этих играх…

– Полностью согласен, мы тоже хотим взять максимум очков в грядущих матчах.

– Расстроило, что после поражения от Бельгии на сборную свалилось много критики?

– Понятное дело, что все хотят видеть победы сборной в каждой игре. Мы со своей стороны стараемся сделать все, чтобы побеждать и радовать болельщиков. Но, к сожалению, в футболе бывают не только победы, но и поражения.