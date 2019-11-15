Георгий Джикия: «После матча с Бельгией посмотрим, учли ли мы мартовские ошибки»

Защитник сборной России Георгий Джикия рассказал о настрое команды на матч отбора Евро-2020 против сборной Бельгии. Встреча состоится 16 ноября в Санкт-Петербурге.

— От меня вы не услышите, сколько нам надо забить мячей и как сыграть. Мы готовимся и очень серьезно настроены на субботнюю игру. А футбольное поле покажет и определит места в таблице, — приводит слова Джикии РИА «Новости».

— Осталось всего две игры в этом году. Чувствуете ли какие-то отличия от предыдущих сборов?

— В целом никаких различий. Собираемся за неделю, первые дни уходят на восстановление, потому что у некоторых ребят тяжелый график.

— А психологически проще готовиться к матчам, когда главная задача отборочного цикла решена?

— Сейчас уже не думаешь о том, что эти три очка дают возможность выйти на Евро. Мы спокойно готовимся к игре с бельгийцами, но прекрасно понимаем, что это очень сильный соперник. Никакой расслабленности после завоевания путевки на чемпионат Европы в команде нет. Наоборот, хочется проверить силы на фоне сборной Бельгии. И отыграв оставшиеся два матча, смотреть в будущее, в 2020 год.

— В Брюсселе вам пришлось несладко. В Петербург Бельгия тоже везет свой сильнейший состав. На что главный тренер просит обратить особое внимание в игре соперника?

— Ни для кого не секрет, что у них очень хороший состав, сильное поколение футболистов. Думаю, что домашняя игра будет отличаться от той, что была в марте. Нам остается только дождаться дня матча, показать всё, на что мы способны. И уже потом сравним эти две игры, посмотрим, учли ли мы ошибки, которые тогда допустили.

Сборная России по футболу: состав, новости и материалы // Чемпионат Европы-2020: турнирные таблицы и расписание матчей, календарь и результаты игр отборочного турнира