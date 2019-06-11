Георгий Джикия: "Мы полностью контролировали игру, поэтому одержали победу"

Защитник сборной России Георгий Джикия прокомментировал победу в матче над командой Кипра в отборочном турнире Евро-2020 – 1:0. Он отметил, что россияне полностью контролировали игру.

– Могли забить и больше, – сказал Джикия в эфире канала "Матч Премьер". – Все молодцы, все старались, полностью контролировали игру.

– Сборная Кипра особо проблем не доставила, только момент в первом тайме. В остальном справились.

– Согласен. Особо моментов не было. В том моменте на выходе достаточно организованно сыграли.

– Не было нервно в концовке? Все-таки, счет минимальный.

– Не знаю, может у кого-то было, у нас нет. Мы полностью контролировали игру, поэтому одержали победу. Всем спасибо, спасибо Нижнему Новгороду, болельщикам. Отличная атмосфера, приятно было подарить победу.

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