Гендиректор оргкомитета Евро-2020: "В ценах на билеты не вижу ничего вопиющего. Оспорить их невозможно"

Генеральный директор оргкомитета Евро-2020 в Санкт-Петербурге Алексей Сорокин рассказал "СЭ", почему билеты на матчи финальной стадии турнира, которые пройдут в России, дороже, чем на игры в Баку, Будапеште и Бухаресте.

Стоимость билетов на встречи финальной стадии чемпионата Европы по футболу 2020 года была объявлена в воскресенье. Минимальная цена билетов на матчи группового турнира в 9 европейских городах, включая Санкт-Петербург, составляет 50 евро, а на игры в Баку, Будапеште и Бухаресте – 30 евро.

– Во-первых, УЕФА принимал это решение без консультации с федерациями, – отметил Сорокин. – Это решение – целиком решение УЕФА. Так он оценил внутренний рынок и историю покупки билетов на предыдущие турниры. Думаю, не последнюю роль сыграл чемпионат мира по футболу в России: каким был спрос, какой была покупательная способность наших граждан, каким был уровень посещаемости матчей.

Свои преимущества (в том, что Санкт-Петербург включен в кластер А. – Прим. "СЭ") тоже есть. Значит, нас оценивают, как зрелый футбольный рынок в плане покупательной способности. Но вы понимаете, что цены в евро. Так что точная стоимость билетов будет зависеть от курса.

– Есть ли возможность и желание оспорить цены на билеты?

– Оспорить это невозможно в принципе. Все, кто выдвигался на проведение турнира, согласился на определенные правила игры и принципы распределения ответственности. Цены на билеты – прерогатива УЕФА. Если было бы что-то вопиющее. В этих же ценах ничего вопиющего я не вижу. Не думаю, что мы увидим пустой стадион.

Матчи финальной стадии чемпионата Европы пройдут с 12 июня по 12 июля 2020 года. Санкт-Петербург примет четыре игры – три на групповом этапе и один четвертьфинал. Если сборная России пробьется в финальную часть Евро-2020, то проведет в Санкт-Петербурге минимум две встречи. (Александр Рогулев)