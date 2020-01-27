Гендиректор «Газпром Арены»: «Перед Евро-2020 будет нужно потратить десятки миллионов рублей»

Генеральный директор стадиона «Газпром Арена» Владимир Литвинов рассказал о подготовки комплекса к проведению матчей чемпионата Европы 2020 года.

— Между стадионом, организаторами (УЕФА), РФС и городом заключено соглашение об использовании стадиона, по которому «Газпром Арена» получит определенную сумму от УЕФА, — сказал Литвинов в интервью ТАСС. — Так же, как и другие стадионы, на которых пройдет событие. Будут оплачены услуги операционной деятельности, коммунальные расходы, охраны объекта и временный персонал.

Часть мероприятий, направленных на выполнение требований УЕФА, стадион выполняет в рамках собственной инвестиционной программы. Существенную часть предстоит выполнить, и она будет покрыта за счет средств стадиона и организаторов. Если говорить о прямых уже понесенных расходах «Газпром Арены» в части подготовки инфраструктуры стадиона к матчам Евро, то это уже потребовало несколько миллионов рублей.

Сумма существенно увеличится после выполнения ряда мероприятий в весенний период. ни касаются проведения определенных видов работ по подготовке объекта и прилегающей территории, и они будут касаться ряда адаптационных мероприятий по внутренней инфраструктуре объекта. Например, из существенных, в части технологий для маломобильных категорий населения, вопросов безопасности, в том числе информационной, вопросов энергоснабжения, прокладки кабельных линий для бродкастинга, пешеходного моста.

В Санкт-Петербурге пройдут три матча группового этапа Евро-2020, а также один из четвертьфиналов. На первом этапе турнира сборная России проведет на домашней арене, которая во время Евро-2020 будет называться стадион «Санкт-Петербург», два матча — игры против бельгийцев и финнов состоятся 13 и 17 июня. 22 июня на стадионе «Санкт-Петербург» состоится очная встреча между этими соперниками команды Станислава Черчесова, которая в этот же день в Копенгагене сыграет со сборной Дании.