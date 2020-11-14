Газзаев считает Россию идеальным вариантом для проведения Евро-2020
Депутат Госдумы, бывший главный тренер сборной России Валерий Газзаев в беседе с «СЭ» прокомментировал новость о том, что Английская федерация футбола обсуждает с УЕФА вопрос о единоличном проведении Чемпионата Европы 2020 года.
— Руководство УЕФА сообщило, что с учетом эпидемиологической ситуации они рассматривают возможность проведения в какой-либо стране Чемпионата Европы. Я считаю, идеальный вариант при таком раскладе — Россия. Два года назад мы провели чемпионат мира, инфраструктура в отличном состоянии: и базы, и стадионы, и все остальное. Более того президент ФИФА Джанни Инфантино и председатель департамента по проведению чемпионату мира отметили, что это был самый лучший ЧМ за всю историю. Если и проводить Евро в одной стране, я считаю, лучше России нет варианта на сегодняшний день.
Но все будет зависеть от того, как будет решен вопрос с пандемией коронавируса. Это самый главный вопрос. Я думаю, когда какая-нибудь страна быстрее всех справится с вирусом, тогда и можно будет на эту тему что-то обсуждать. Также не все сборные смогут приехать и участвовать в Чемпионате Европы. Везде свои карантинные ограничения введены, закрываются границы. Это очень сложный вопрос. Поэтому, наверное, говорить так апелляционно: «Давайте проведем у нас в Англии», не стоит. Так может любая страна сейчас выступить. Где гарантии безопасности? Где гарантии, что не будет проблем с пандемией?
В какой стране улучшится ситуация с распространением коронавируса, там и будут, скорее всего, проводить Евро. Я считаю, что лучшим вариантом будет Россия. Уверен, мы и с пандемией быстрее всех пройдем этот рубеж и инфраструктура у нас на высоте. (Сергей Федоров)
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее, чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 12.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более, чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.