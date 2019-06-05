Газинский рассказал, что ему может потребоваться операция

Полузащитник "Краснодара" и сборной России Юрий Газинский, в понедельник получивший травму плеча в контрольной встрече с "Чертаново" (6:0), рассказал о своем самочувствии. Он также добавил, что ему, возможно, потребуется операция.

– Как самочувствие, Юрий?

– Да нормально, спасибо. Я сейчас в аэропорту, вылетаю в Мюнхен на обследование.

– В матче с "Чертаново" вас заменили из-за травмы уже на 18-й минуте. Что же произошло в том эпизоде?

– Ничего особенного, игровой момент. Шла подача углового, небольшое столкновение в борьбе за мяч и… Наверное, я неудачно руку поставил, плюс соперник чуть-чуть подтолкнул в плечо.

– Вы еще и упали неудачно?

– Нет-нет, дело не в падении. Я в борьбе повредил плечо.

– Просто несчастный случай?

– На 99 процентов уверен, что умысла со стороны соперника не было. Да он меня в тот момент и не видел, задом пятился.

– Сразу поняли, что все серьезно?

– Да, как только услышал щелчок. С этим плечом давно мучаюсь, уже две травмы было. Последняя – в феврале, на сборах.

– Плечо вылетало из сустава?

– Ну да. Около месяца пришлось пропустить. Вообще после любой травмы самое сложное – заново набирать форму.

– Сейчас у вас повреждение вращательной манжеты плеча.

– Честно говоря, как точно звучит диагноз, пока не знаю. Мне никто ничего не говорил. Только позвонили из клуба и сказали, что нужно лететь в Германию. В четверг – обследование в одной из клиник Мюнхена. После этого наступит ясность.

– Сколько продлится лечение?

– В зависимости от результатов обследования. Если потребуется операция – это одни сроки восстановления. Если удастся обойтись без нее – уже совсем другие.

– Вероятность операции высока?

– Раз лечу в Германию – все может быть…

– Вам наложили гипс?

– Нет, правая рука в специальной манжете, фиксирующей сустав. Бытовые сложности присутствуют, но не критично. К тому же я левша. (Александр Кружков)

Юрий Газинский: "Улетаю в Германию. Возможно, потребуется операция"