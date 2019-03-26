Гарет Саутгейт: "Я не хочу критиковать то, что произошло в Черногории, потому что и у нас есть проблема расизма"

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт считает, что для решения проблемы расизма нужно больше уделять внимания образованию игроков. Во время матча отборочного турнира Евро-2020 Черногория - Англия (1:5) фанаты хозяев оскорбляли футболистов на расовой почве. УЕФА открыл дело по данному инциденту.

- Санкции бессмысленны, если за ними ничего не будет., если не будет просвещения людей, - цитирует BBC Саутгейта. - Мои дети ни на секунду не задумываются о том, где человек родился, на каком языке говорит и какой у него цвет кожи.

Молодежь не виновата в том, что на нее оказывает влияние старшее поколение. Так что мы должны следить за тем, чтобы воспитание было правильное.

Я сижу здесь не для того, чтобы просто критиковать то, что произошло в Черногории, потому что и в нашей стране есть такие проблемы.

Я не авторитет в этом вопросе. Я белый мужчина средних лет, рассуждающий о расизме. Я просто считаю это важной проблемой, потому что хочу, чтобы мои игроки получали удовольствие от футбола. Если кто-то считает, что я должен был сделать большее, могу лишь принести извинения.

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