Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт прокомментировал ситуацию с Рахимом Стерлингом. Полузащитник был временно выведен из состава из-за стычки с Джо Гомесом, однако затем вернулся в тренировку.

— Он — важный элемент нашей команды. Был и остается, — цитирует Sky Sports Саутгейта. — Он будет с нами на завтрашней игре, он вернулся к тренировкам и занимался превосходно, как и всегда. Так что для меня вопрос закрыт.

Когда я был игроком, мои отношения с тренерами менялись изо дня в день, бывало, когда я держал обиду на них, не попадая в состав. Я понимаю это и надеюсь, что все пойдет своим чередом.