Гарет Саутгейт: «Стерлинг — важный элемент сборной Англии»
21:30
Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт прокомментировал ситуацию с Рахимом Стерлингом. Полузащитник был временно выведен из состава из-за стычки с Джо Гомесом, однако затем вернулся в тренировку.
— Он — важный элемент нашей команды. Был и остается, — цитирует Sky Sports Саутгейта. — Он будет с нами на завтрашней игре, он вернулся к тренировкам и занимался превосходно, как и всегда. Так что для меня вопрос закрыт.
Когда я был игроком, мои отношения с тренерами менялись изо дня в день, бывало, когда я держал обиду на них, не попадая в состав. Я понимаю это и надеюсь, что все пойдет своим чередом.
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