Гарет Саутгейт: "Стерлинг сегодня был просто невероятен"

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт - о матче со сборной Чехии (5:0) в отборочном турнире Евро-2020. Хет-трик в этой игре сделал Рахим Стерлинг.

- Стерлинг был просто невероятен на протяжении всего матча, - цитирует специалиста официальный сайт УЕФА. - Он так же выглядел на тренировках на протяжении недели. Я рад за него. Для него это был особенный вечер. Думаю, что Рахим действительно повзрослел как футболист и как личность. Он голоден до голов и забивает на инстинкте без лишних раздумий. У нас отличные фланговые игроки. В этом матче мы увидели также двух молодых парней (Санчо и Хадсона-Одои - прим. "СЭ"), и система 4-3-3 позволяет нашим хорошим атакующим футболистам играть выше.

Чемпионат Европы-2020: расписание матчей, календарь и результаты игр отборочного турнира