Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт прокомментировал результат отборочного матча Евро-2020 против Болгарии (4:0).

— Считаю, что иногда слишком усложняли игру: делали лишние передачи, — цитирует тренера BBC. — Соперник выстроил плотную оборону, которую сложно было пройти.

Я всегда уверен в Кейне. На каждый тренировке он отрабатывает удары с точки. И мы видим, что это приносит свои плоды.

Стерлинг провел отличный матч. Только расстроился, что не сделал хет-трик.

Чемпионат Европы-2020: турнирные таблицы и расписание матчей, календарь и результаты игр отборочного турнира