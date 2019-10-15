Гарет Саутгейт: «Матч с Болгарией дважды останавливали из-за расистских выкриков. Для некоторых этого недостаточно»

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт после победы над командой Болгарии (6:0) в матче отборочного турнира Евро-2020 прокомментировал расистское поведение болельщиков на стадионе в Софии, из-за чего встречу дважды приостанавливали.

— Мы знаем, что эти расистские крики являются недопустимыми, но, думаю, что мы отправили два сообщения — выиграв матч, а также привлекли внимание всех к этой ситуации, — приводит слова специалиста L'Equipe. — Матч был дважды остановлен, знаю, что для некоторых этого будет недостаточно. Нужно сказать, что чиновники были очень отзывчивы. Мы немедленно сообщили им, что услышали, были в постоянном общении с официальными лицами.

Чемпионат Европы-2020: турнирные таблицы и расписание матчей, календарь и результаты игр отборочного турнира