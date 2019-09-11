Гарет Саутгейт: «Лучшие моменты в игре сборной Англии были очевидны, как и ошибки»

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт после победы над Косово (5:3) в матче отборочного турнира Евро-2020 отметил, что команде нужно работать. По его мнению, допущенные ошибки были очевидны.

— У соперника были свои моменты! На самом деле, игра получилась странной, — цитирует пресс-служба УЕФА Саутгейта. — Были очевидные ошибки, которые привели к голам, но я действительно доволен тем, что мы проявили самообладание и выиграли. Команда должна быть лучше. Игрокам не нужно ничего говорить. Лучшие моменты в нашей игре были очевидны, как и ошибки.

Чемпионат Европы-2020: турнирные таблицы и расписание матчей, календарь и результаты игр отборочного турнира