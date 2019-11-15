Гарет Саутгейт: «Кейн может стать лучшим бомбардиром сборной Англии»

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт после матча отбора Евро-2020 с Черногорией заявил, что форвард Харри Кейн может стать лучшим бомбардиром команды.

— Это удивительное выступление Кейна, учитывая, что он опередил Ширера, Финни и Лофтхауса, — приводит слова Саутгейта Sky Sports . — Он безжалостен, он может стать лучшим бомбардиром Англии, у него есть время. Если для него все встанет на свои места, я уверен, что он сможет это сделать.

Мы счастливы. С таким нападением в лице Кейна, Стерлинга, Рэшфорда и другими молодыми игроками мы получаем невероятную огневую мощь. Всегда думаем, что можем забивать голы. Мы всегда будем доставлять соперникам проблемы.

Сборная Англии обыграла Черногорию со счетом 7:0, Кейн оформил хет-трик.

26-летний нападающий забил за сборную Англии 31 гол и занимает на шестую строчку в списке лучших бомбардиров. На первом месте располагается Уэйн Руни, у которого 53 гола.

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