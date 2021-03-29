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Галактионов — о поражении молодежной сборной России от Франции: «Упрекнуть команду не могу»

07:58
Михаил Галактионов. Фото РФС
Михаил Галактионов. Фото РФС
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Главный тренер молодежной сборной России Михаил Галактионов прокомментировал поражение команды в матче против Франции (0:2) в групповом этапе Евро-2021.

Оба гола были пропущены с пенальти.

«Сегодня мы играли как минимум на равных. Второй тайм, по нашему мнению, мы в большей части превзошли соперника. Жаль, что нам не хватило остроты в завершающей стадии. Да, что-то получалось, что-то — нет. Упрекнуть ребят ни в чем нельзя. Да, результат неудовлетворительный, но упрекнуть команду не могу», — цитирует Галактионова официальный сайт РФС.

Чтобы пройти в плей-офф молодежной команде сборной России необходимо обыграть Данию со счетом 2:0. Встреча состоится 31 марта и начнется — в 19.00 мск.

Дополнительная информация:

https://rfs.ru/news/213370

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Материалы сюжета: Россия на Евро-2021: молодежный чемпионат Европы по футболу, финальный турнир




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