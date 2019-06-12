Футболист сборной Андорры снял капюшон с Мбаппе. Француз был недоволен

Игрок сборной Андорры снял капюшон с форварда Франции Кильяна Мбаппе во время интервью после матча отбора к чемпионату Европы-2020 (4:0).

Судя по выражению лица, Мбаппе шутка не понравилась. Атмосферу разбавил партнер по сборной, нападающий Антуан Гризманн, который перекинулся с 20-летним футболистом парой фраз и пошел дальше.

В матче против сборной Андорры Мбаппе забил 100-й гол в профессиональной карьере. В сборной Франции на его счету 33 матча и 13 мячей.

Момент с капюшоном на видео смотреть с 1.05.

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