Футболист сборной Андорры снял капюшон с Мбаппе. Француз был недоволен

Игрок сборной Андорры снял капюшон с форварда Франции Кильяна Мбаппе во время интервью после матча отбора к чемпионату Европы-2020 (4:0).
Судя по выражению лица, Мбаппе шутка не понравилась. Атмосферу разбавил партнер по сборной, нападающий Антуан Гризманн, который перекинулся с 20-летним футболистом парой фраз и пошел дальше.
В матче против сборной Андорры Мбаппе забил 100-й гол в профессиональной карьере. В сборной Франции на его счету 33 матча и 13 мячей.
Момент с капюшоном на видео смотреть с 1.05.
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